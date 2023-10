Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 19 ottobre 2023

Leggi su zon

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nuoveper ladi oggi 19. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori. Nelladi ieri abbiamo visto Cristian alle prese con le sue due corteggiatrici. Le ragazze infatti, iniziano a sopportare poco l’una la presenza dell’altra. Questo, mette in difficoltà il tronista che si trova bene con entrambe e vorrebbe continuare in tranquillità il suo trono e la conoscenza con le due. Nel trono over, Gemma ha cercato di riallacciare i rapporti con Maurizio poichè sperava di ricominciare la loro conoscenza ma il cavaliere questa volta è stato categorico: se la dama prova dei sentimenti, lui no e non vuole riprendere il discorso. Gemma ovviamente, ...