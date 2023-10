Anticipazioni Amici 23 | puntata 22 ottobre 2023 | ospiti | eliminati e spoiler

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In corso la registrazione di23,in onda domenica 22. Quella appena trascorsa è stata una settimana decisamente difficile per Elia Fiore che è crollato in lacrime. Il ballerino non ha nascosto il suo dispiacere e la sua delusione per le ultime posizioni occupate in classifica. Come andranno le cose nella quinta? Per l'allievo di Emanuel Lo è la seconda volta che si trova all'ultima posizione: forse il maestro non riesce a valorizzarlo come merita? Ultimatum per Holy Francisco ad opera di Anna Pettinelli: il giovane cantante non convince più i suoi insegnanti di canto a causa dei suoi testi troppo leggeri e privi di contenuti importanti. Rudy Zerbi ha avuto da ridire affermando che qualsiasi produttore sentendo i suoi singoli sceglierebbe altri artisti e non ...