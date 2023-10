Anno domini 2023 | guerre di religione in tv | guerra di bandiere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Ci avete invaso, ci avete rubato la terra. E allora noi vi ammazziamo i bambini”. “Siete selvaggi, siete assassini. E allora noi vi ammazziamo i bambini”. * * * Due partiti, in buona fede, ritengono necessario e giusto assassinare i bambini l’uno dell’altro. Una parte dei rispettivi popoli condivide, e applaude, questa idea. Gli spettatori si dividono. Ma siamo molto al di là di ogni analisi o corteo. * * * “Palestina libera”. Sì, ma anche “vivere con Israele”. “Vivere con Israele”. Sì, ma anche “libera Palestina”. In piazza, ci vorrebbero due. O nessuna. Visto che la bandiera dei bambini non c’è. (Il governo italiano ne vieta una. Ma noi non siamo un governo, siamo persone). * * * Ladi Hamas contro il popolo palestinese. Ladi Netanyahu contro Israele. L’una alimenta l’altra. Ci guadagnano entrambe. (Ma ...