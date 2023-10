Anna Foglietta | la romantica dedica al marito Paolo Sopranzetti | “La nostra relazione è sempre più forte”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023): dal matrimonio con ile consulente finanziario, sono arrivati i tre figli, Lorenzo (2011), Nora (2013) e Giulio (2014)., l’incontro con ilL’attrice sarà tra gli ospiti della nuova puntata de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove presenterà la serie di Prime Video, Everybody Loves Diamonds, che la vede protagonista insieme a Kim Rossi Stuart. Il primo incontro trarisale all’epoca scolastica quando l’artista ed il futurofrequentavano il liceo classico Socrate di Roma. In quel periodo laaveva avuto un colpo di ...