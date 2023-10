(Di giovedì 19 ottobre 2023)è diventatoda pochi mesi: la sua prima bambina Ginevra è, infatti, nata in estate dalla relazione con la compagna Natalia Paragoni. Anche a detta...

IT: Ilary Blasi restituisce i Rolex a Francesco Totti: i dettagli Natalia Paragoni e, cosa sta succedendo 'Non è più come prima'

Andrea Zelletta cambia look: «Addio biondo, sono papà adesso». Poi, la storia dal fisioterapista leggo.it

Natalia Paragoni sull'intimità con Andrea Zelletta: "È tutto cambiato, ci sono più fattori di rischio" Today.it

Natalia Paragoni, da quando è diventata mamma, è molto indaffarata: deve pensare, in primis, alla sua bambina Ginevra e, poi, al suo lavoro. L'influencer, però, ha detto ...Francesco Oppini è stato criticato per un commento su Instagram in cui, rispondendo un tifoso del Napoli, ha scritto:“Tra poco arriva il terremoto”.