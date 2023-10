Amore reciproco

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Prima a Tokyo e poi a Milano: immergersi in un magico mondo fatto di musica, di immagini e di champagne! Da oggi e per il week end è la ricetta della felicità che troverete all’interno del giardino dell’hotel Mandarin Oriental di Milano, dove la più celebre maison francese ha portato una proposta esperienziale davvero unica. Erwan Castex (Rone)Se amate il luminoso fluire delle bollicine, la musica e le situazioni immersive qui troverete quello che fa per voi. Accomodatevi nella casetta di legno con i sedili di velluto bordeaux, con i portabicchieri di ottone, e lasciatevi trasportare alla scoperta dei cinque sensi. Toccate il velluto, guardate le immagini grafiche e ipnotiche, ascoltate la musica avvolgente e lasciatevi sedurre il palato dallo Champagne che alla sua 171esima edizione riesce ancora a stupirci con la sua lieva concretezza che regala felicità a ogni sorso. Krug Studio ...