Amici | la richiesta di Lorella Cuccarini | “Far esibire i cantanti senza autotune nella prossima puntata”

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In attesa della nuovadi, che andrà in onda domenica 22 ottobre,ha fatto un’inaspettataalla produzione. La proposta in questione riguarda tutti iattualmente all’interno della nota scuola di Mediaset. “Far” – Durante un recente daytime di, laha L'articolo