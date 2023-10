Amici 23 | Ezio a cuore aperto | «Mio padre è morto tra le mie braccia»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nel daytime di oggi giovedì 19 ottobre di23Liberato si è lasciato andare a delle toccanti confessioni con i suoi compagni Simone, Kumo e Gaia. Facendo un passo indietro, nella puntata di domenica scorsa del talent di Maria De Filippi il giovane cantante durante la sua esibizione aveva dimenticato delle parole del testo per questo una volta finita la puntata aveva chiesto un confronto con la sua professoressa Anna Pettinelli. Quest'ultima però ha rincuoratospiegando che non è un problema dimenticarsi delle parole durante un'esibizione e dovrebbe invece riflettere sul fatto che è troppo chiuso in se stesso e non riesce a divertirsi ed avere momenti di svago con i compagni. Colpito dalle parole della Pettinelliha voluto raccontare il dramma subìto della malattia e della morte del ...