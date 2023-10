Amici 23 | arriva la prima eliminazione

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Anna Pettinelli -(US Fascino) Nella classe di23 è tempo di salutare il primo allievo. Nella quinta puntata, registrata oggi e in onda su Canale 5 domenica 22 ottobre 2023, si è consumata ladella nuova edizione del talent. Se non volete spoiler sull’identità dell’eliminato e la modalità con la quale è avvenuta la sua uscita, la vostra lettura deve fermarsi qui.23: l’eliminato della quinta puntata di domenica 22 ottobre 2023 A dover abbandonare la scuola di, secondo quando anticipato dall’account X diNews, è un cantante: si tratta di Spacehippiez. Vicentino, 22 anni di Schio, Leonardo – questo è il suo vero nome – è stato eliminato dopo aver perso la sfida immediata, voluta da Anna Pettinelli, con l’aspirante ...