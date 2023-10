(Di giovedì 19 ottobre 2023) "Non è il momento per un'". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano presso l'Ue e la Nato, Haim Regev, nel corso di un incontro con la stampa a Bruxelles commentando quanto ...

"Non è il momento per un'indagine internazionale". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano presso l'Ue e la Nato, Haim Regev, nel corso di un incontro con la stampa a Bruxelles commentando quanto ...

Amb. Israele all'Ue, no a indagine internazionale su ospedale - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Amb. Israele all'Ue, no a indagine internazionale su ospedale Agenzia ANSA

(ANSA) - BRUXELLES, 19 OTT - 'Non è il momento per un'indagine internazionale'. Lo ha detto l'ambasciatore israeliano presso l'Ue e la Nato, ...La sostanza, prodotta in Libano e Siria, elimina la fame e la fatica, aiutando a sentirsi vigili per molte ore ...