(Di giovedì 19 ottobre 2023) In un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è stata annunciata l'assegnazione al defunto docente della Legione d'onore da parte della presidenza della Repubblica. Inil livello massimo ...

AGI - Conseguenza diretta del conflitto tra Israele e Hamas , in Francia è stata un'altra giornata rossa per la sicurezza nazionale . Sono scattate decine di nuovi allarmi bomba e minacce di attentato ...

Alta tensione in Francia, nuovo allarme a Versailles AGI - Agenzia Italia

Operaio folgorato da un cavo dell'alta tensione: è grave ilgazzettino.it

AGI - Conseguenza diretta del conflitto tra Israele e Hamas, in Francia è stata un'altra giornata rossa per la sicurezza nazionale. Sono scattate decine di nuovi allarmi bomba e minacce di attentato ...Secondo i dati di Terna il dato del fabbisogno regionale è in aumento del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2022 ...