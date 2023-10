Alopecia areata per 118mila italiani | 27 ottobre Giornata nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. (Adnkronos Salute) - L'è una malattia autoimmune rara, colpisce il 2% della popolazione mondiale (circa 145 milioni), indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, dalle abitudini alimentari, dai comportamenti igienici e personali. Solo in Italia si stima che ne soffrano poco più di 117.900 persone, un dato “sottostimato” per medici e pazienti che chiedono di accendere i riflettori su una patologia poco nota e per questo non considerata, nonostante abbia un impatto notevole sulla qualità della vita di chi ne soffre, dei loro familiari, soprattutto quando interessa bambini, adolescenti e donne. E per sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di accrescere la consapevolezza sulla malattia oggi al ministero della Salute è stata presentata “Day”, la ...