All’Oltrepò Tennis Academy sfilano le eccellenze del tennis italiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Gli staff dei migliori giocatori italiani insieme per una giornata straordinaria, in ogni senso. Si chiamaMastery Summit, ed è un workshop che riunisce quanto di meglio iltricolore abbia proposto nelle ultime stagioni, da non mancare per scoprire i segreti che hanno portato gli azzurri tra i migliori del mondo. L’evento – organizzato da Performance Lab – andrà in scenadi Codevilla (Via Retorbido, 24), in provincia di Pavia, domenica 3 dicembre, e vedrà coinvolti alcuni nomi che ogni appassionato in questi anni ha imparato a conoscere e apprezzare. Sul fronte allenatori parliamo di Simone Vagnozzi, Vincenzo Santopadre, Simone Tartarini e Gipo Arbino, rispettivamente coach di Jannik Sinner (oggi numero 4 al ...