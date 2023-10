Allarme Meteo | Forte Perturbazione Scuote il Nord Italia con Piogge | Temporali e Rischio Alluvione

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma - Ilè attualmente sotto il dominio di una temibilerologica che ha portato con séabbondanti,intensi, possibili tornado e un gravedi. La situazione è particolarmente critica in Toscana, ma anche altre regioni, come la Liguria, l'Emilia e ilest, non sono state risparmiate da questo eventodevastante. Aggiornamento delle ore 12:30 -in Intensificazione sul Ponente Ligure Nelle ore recenti, l'instabilitàrologica ha continuato ad intensificarsi sul Ponente Ligure, con precipitazioni sempre più copiose nell'Imperiese, estendendosi anche al Savonese. Contestualmente, si segnalano forti ...