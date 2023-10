Allarme bomba alla reggia di Versailles | quarta evacuazione da sabato scorso

Scatta l'in una fermata della metro A Su Facebook è stata confermata anche l'evacuazione dell'aeroporto di Bordeaux - Mérignac. 'Vi terremo rapidamente informati sulla situazione', ...

Per la terza volta in cinque giorni turisti costretti a lasciare Versailles. Anche lo scalo di Olbia è rimasto chiuso per alcune ore dopo un falso allarme.Roma, 19 ott. (LaPresse) - "Registriamo un certo grado di ansia per questi temi, ed è comprensibile. La situazione in Medioriente, che si somma a quella ...