Intorno all'ora di pranzo le sirene disono suonate a Tel Aviv e in alcune regioni centrali del Paese. E intanto emergono nuovi dettagli sull' attacco sferrato da Hamas contro ...

Le sirene di allarme antiaereo risuonano a Tel Aviv e nel centro di Israele. Alcuni soldati americani sono rimasti leggermente feriti in Iraq in seguito a un'ondata di attacchi tramite droni ...Momenti di paura per Olaf Scholz e il suo staff. Il cancelliere tedesco si stava imbarcando su un volo dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, quando è iniziato a suonare l’allarme anti-missile ed è en ...