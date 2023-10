All’Antico Vinaio – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 ottobre 2023)Via Lupetta, 12 – 20123Tel. 02/42448984 Sito Internet: www.allantico.com Tipologia: panineria Prezzi: focacce 7/14€ Chiusura: mai OFFERTA Conferma di voto per questa focacceria tipica toscana che ha aperto diversi punti vendita in Italia e uno anche a New York. Qui ail locale è a due passi dal Duomo, piccolo ma con tutto il necessario per preparare velocemente i panini e smaltire le lunghe file che sempre si creano. Tra i vari gusti riportati su un cartello alle spalle del bancone, per la nostra pausa golosa abbiamo scelto La Paradiso, con mortadella, pistacchi e stracciatella, e la Rondinella, con prosciutto crudo toscano, stracciatella, ’nduja, pomodorini secchi e rucola fresca, entrambe farcite abbondantemente nella morbida focaccia alta. Nella prima il ...