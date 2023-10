Alessia Piperno racconta il carcere in Iran | Mahsa Amini potevo essere io”

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 19 ottobre 2023) "Sono sdraiata a terra, sopra una moquette. Levo di scatto la benda dagli occhi. Improvvisamente mi sento testimone di una scena che il mio cervello si rifiuta di accettare. Sette donne indossano la mia stessa uniforme. E tutte hanno negli occhi uno sguardo devastato. Sono nella cella di una prigione”. Quando è stata arrestata instava festeggiando il suo 30esimo compleanno a Teheran, dove alloggiava in un ostello con alcuni amici conosciuti in viaggio, dopo alcune settimane in Pakistan. Una giornata iniziata a Tochal, tra le montagne di Teheran, e finita in commissariato con una benda sugli occhi, poi neldi Evin, noto in tutto il mondo per le condizioni disumane in cui versano i detenuti., che lo definisce "un inferno" è stata rinchiusa nella sezione 209, quella ...