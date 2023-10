Alessandro Corbetta | doppia sfida su sicurezza ed economia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Riparte "La Lombardia racconta", la rubrica, che ci porta all'interno del Pirellone, sede del Consiglio Regionale della Lombardia, per raccontare le tematiche e le iniziative di quella che è a tutti gli effetti la terza Camera del Paese. Questa settimana l'ospite di Fabio Rubini è, capogruppo della Lega Salvini Premier. Con lui abbiamo toccato due temi di grande attualità: lain Lombardia dopo l'attentato di Hamas ad Israele e l'con i dati lombardi che, a causa della crisi economica in Germania, sono in calo dopo molto tempo.