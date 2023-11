Alberi per il Futuro 2023 | registra la tua iniziativa!

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il 21 novembre, Giornata Nazionale degli, si avvicina e con essa l’iniziativaper il. Anche quest’anno, saremo in prima linea per promuovere l’importanza di prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Nelle scorse settimane abbiamo esplorato come pianificare l’iniziativa “per il” per ilnei nostri territori. Ora, per assicurare la massima partecipazione, è il momento di condividere tutti gli eventi tramite il portale eventi di Rousseau. Se hai organizzato un evento nella tua città, compila questo form entro il 15 novembrealle ore 13. Il tuo evento apparirà sulla mappa interattiva del portale eventi di Rousseau, consentendo a tutti gli interessati di trovare l’iniziativa più vicina e partecipare tra il 18 e il 21 novembre. ...

... tra montagne imbiancate e boschi innevati,gironzolare ancora un po' tra i banchi a forma didi Natale , approfittare del ricco programma di concerti e,i bimbi, di giri in carrozza, ...

Le giornate informative e la distribuzione di alberi nei mesi di ottobre ... Regione Emilia-Romagna — Ambiente

Giornata nazionale degli Alberi 2023: a Porta Paola piante e arbusti ... CronacaComune

E pianteremo alberi, molti alberi per favorire la decarbonizzazione". Qualcuno già la definisce come la fabbrica "verde" di Napoli. Qui, nel cuore orientale della città, in quell'area industriale che ...Stampa C’è finalmente il via libera: dopo almeno tre anni dall’ultimo studio, che ha dimostrato come all’interno del cimitero di Brignano c siano degli alberi ad alto fusto estremamente pericolosi, il ...