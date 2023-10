Alan Wake 2 | Nuovi dettagli sulla difficoltà

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il mondo dei videogiochi si prepara a dare il benvenuto a un ritorno molto atteso:2. Questo sequel dell’acclamato gioco originale promette di superare le aspettative, portando con sé una serie di innovazioni che promettono di trasformare l’esperienza di gioco in qualcosa di ancora più coinvolgente.2 sarà più difficile Il direttore del gioco, Kyle Rowley, ha recentemente condivisoentusiasmanti sulle nuove aggiunte al sistema di combattimento. “Indipendentemente dal tipo di esperienza che si desidera creare, i fondamenti per un sistema di combattimento di successo rimangono gli stessi, che si tratti di un gioco adrenalinico o più riflessivo”, ha dichiarato Rowley in una recente intervista con GamingBolt. “Abbiamo un team eccezionale che ha lavorato su questo aspetto ...