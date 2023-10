"Ma quale Isis, quali pistole, siamo solo leoni da tastiera". Così risponde davanti al giudice nel carcere di San Vittore,, uno dei due egiziani arrestati martedì a Milano con l'accusa di terrorismo internazionale . È l' interrogatorio di garanzia , le carte prodotte dai magistrati sono pesanti: negli atti c'...

Alaa Refaei, uno dei due egiziani fermati a Milano: 'Ma quale Isis, siamo solo leoni da tastiera' TGLA7

Terrorismo, legale di Alaa Refaei: “Frasi contro Meloni Un leone da ... La Repubblica

Davanti al suo avvocato, Refaei piange. Ha il passaporto italiano, un lavoro regolare da muratore, prima aveva anche una piccola ditta nel settore dell'edilizia, ha portato la sua famiglia a Monza dal ...Milano, 19 ott. (Adnkronos) – Soldi “come beneficenza” e non come finanziamento al terrorismo e le frasi contro la premier Giorgia Meloni come “libertà di opinione, di critica politica in senso ampio” ...