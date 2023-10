Al via la decima edizione de La Cinquanta

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tutto pronto per lade Ladel Circolo Nautico Santa Margherita, che chiude la stagione d’altura a Caorle e assegna gli scudetti del Trofeo Caorle X2 XTutti. Il Trofeo è iniziato in aprile con La Ottanta su percorso Caorle-Grado-Pirano ed è poi proseguito nei mesi di maggio e giugno con La Duecento e La Cinquecento Trofeo Pellegrini, entrambe inserite nel Campionato Italiano Offshore, concluso da poco con la vittoria degli equipaggi adriatici in tutte le categorie in gara.de La: il programma 2023 L’ultima e la più breve regata CNSM di stagione, è aperta ad imbarcazioni stazzate ORC, IRC oppure in Libera, nelle categorie X2 o XTutti e grazie al percorso costiero è adatta anche ai neofiti. Il programma 2023 prevede lo Skipper Meeting ...