Al Pineta Grande Hospital la prima edizione del congresso “Pianeta Tiroide”

L'uomo si era recato al pronto soccorso della Clinicadi Castel Volturno per uno stato di malessere; è stato quindi sottoposto ad alcuni accertamenti, durati circa tre ore, tra ...

Pineta Grande Hospital, la prima edizione del congresso monotematico “Pianeta Tiroide” - Napoli Village - Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Muore dopo essere stato visitato dai medici CasertaNews

Pola, principale città dell'Istria, è famosa per le sue spiagge e le rovine romane. Cosa vedere e tutte le informazioni per visitarla ...Una tragedia ha scosso la comunità di Castel Volturno, nel Casertano, dove un uomo di 42 anni, Angelo Lanna di Grazzanise, ha perso la vita in un ...