Ajax | Gorter | «Molte cose possono andare male | ma al portiere…»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le parole di Jay, portiere dell’, sulla cosa che meno gli piace del suo ruolo: «sei tu quello che tira fuori la palla dalla rete» Jay, portiere dell’, ha parlato aLife anche di ciò che gli piace meno dell’essere portiere. Di seguito le parole dell’estremo difensore dei lanceri, che stanno vivendo un momento molto delicato in questo avvio di stagione, che li vede al terzultimo posto del campionato. «La cosa più bella è che il mio sogno si è avverato. Adesso sono anch’io sul campo della Johan Cruijff Arena. La cosa meno divertente è che come portiere sei sempre quello che viene guardato per ultimo.storte nella tua squadra, ma sei tu quello che tira fuori la palla dalla rete».