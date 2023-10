Affittava abusivamente posti letto ai connazionali | multa salata per un cittadino di Romano

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)di Lombardia. A seguito delle segnalazioni di alcuni romanesi alla polizia locale per uno strano viavai di persone asiatiche in un condominio di via Indipendenza, zona periferica della città, è stata riscontrata un’attività illecita di affittacamere per cittadini stranieri. Dopo alcuni appostamenti, gli agenti sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento – un trilocale con cinque letti singoli e due matrimoniali – e hanno scoperto l’attività di affittacamere di un uomo pakistano, che concedeva iin locazione ad alcuni suoi, tutti con regolare permesso di soggiorno e operai nelle aziende della zona. “Essendo questa un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti, necessitava di una serie di permessi e autorizzazioni che non erano presenti, rendendola di ...