AEW Dynamite | Hikaru Shida ha difeso il titolo contro Emi Sakura

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nel secondo match di, la Campionessa Mondiale Femminile AEW,, hailla sua compatriota giapponese, Emi. Il match è stato presentato come uno stra allieva e maestra, poichéè stata l’istruttrice di wrestling di. La lotta è iniziata con rapidi colpi, e nel corso del match, entrambe le donne si sono scambiate colpi pesanti. Colpi brutali.ha dominato il match, ma in seguitoè riuscita a spingerla fuori dal ring con una presa per poi colpirla con calci da missile.ha prevalso con una Falcon Arrow seguita da una Katana per il conteggio di tre.

AEW Dynamite Risultati Live 18-10-2023 The Shield Of Wrestling

AEW Dynamite Report 10/10/2023 - Title Tuesday Special! Tuttowrestling

AEW Dynamite, held at the Ford Bend Epicenter in Rosenberg, Texas, was a night filled with thrilling matches and unexpected turns. Here’s a breakdown of the night’s events: Read More: This former WWE ...La scorsa notte la AEW ha messo in scena un nuovo episodio di Dynamite (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI), durante lo show, la federazione ha annunciato tutti i match che vedremo nel prossimo Rampag ...