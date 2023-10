AEW | Clamoroso! Sting annuncia la data del suo ritiro!

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Cometo in settimana The Icon era statoto per parlare al pubblico per un importante annuncio, e così è stato: “In passato mi chiedevo perché le leggende del passato tornassero sempre più spesso sul ring. Ed eccomi qui, anni dopo, adesso lo so. Il profumo dell’arena, l’amicizia con i colleghi viaggiando per il mondo , il ruggito dei tifosi. Questo è ciò che ci fa tornare ogni volta, ma ogni volta che lo faccio ho sempre il dubbio: il mio corpo è lo stesso di 20 anni fa?” Questo è il momento in cui il professionista e l’attore statunitense hanno deciso di dare una notizia che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso: “Tutto questo mi trae una parola alla mente: il ritiro. Il mio primo combattimento in AEW è stato in Revolution 2021. E il mio ultimo combattimento sarà a Revolution 2024“ La carriera di Steve Borden ...