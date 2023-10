Adli | «Milan | obiettivo scudetto! Vogliamo vincere sempre»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023)in un’intervista rilasciata a Sportmediaset ha parlato degli obiettivi stagionali del, come per esempio lo scudetto. L’ex Bordeaux ha detto di voler. LOTTA SCUDETTO – Yacineha parlato così degli obiettivi dei rossoneri: «qualcosa di importante, con la Juventus sarà importante ma cercheremo di. Scudetto? Quando sei algiochiper, è uno dei nostri obiettivi ma non ci mettiamo pressione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...