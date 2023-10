Adele confessa | “Bevevo quattro bottiglie di vino prima di pranzo Mi manca” Poi a uno spettatore | “Ti invidio” Ecco cosa è accaduto

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Non è lavolta che ne parla:si è definita più volte “un’alcolista borderline” e nei giorni scorsi, durante uno dei suoi live a Las Vegas, è tornata sull’argomento. Il motivo? Si è messa a parlare con un fan che le hato di stare bevendo da ore. La popstar a quel punto ha commentato: “Mitanto, è noioso stare senza bere. Quindi goditi il tuo whisky sour. T’molto”. Pocoaveva spiegato: “Sono stata un’alcolista borderline per buona parte dei miei 20 anni. Ho deciso di smettere tre mesi fa, anche con la caffeina”. Durante il lockdown, e anche questo è un racconto che la cantante aveva già fatto in passato, beveva “di”. Le sue ...

