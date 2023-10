Adeguamento dell' età pensionabile alla speranza di vita

(Di giovedì 19 ottobre 2023) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero'Economia che adegua i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementidiper il biennio 2025 - 2026 . Va ricordato come tale ...

Lo sciopero è stato proclamato per "il rinnovo dei contratti conal costo della vita; per il divieto all'uso del fondo Pnrr per armamenti; per la riduzione'orario di lavoro a parità ...

Riforma dello Sport – Adeguamento statuto ASD/SSD – Fisdir Fisdir

Pensioni, adeguamento slitta a dicembre: conguagli spesso superiori a 100 euro Orizzonte Scuola

3' di lettura 19/10/2023 - L’iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione tra Aief e Comune in occasione del Mese dell’educazione finanziaria Anche Falconara, quest’anno, partecipa al ‘Me ...Continua a tenere banco a Pescara la questione dell'utilizzo, da parte della squadra di calcio del Pineto, dello stadio Adriatico "Giovanni Cormacchia" per le gare casalinghe, a causa della momentanea ...