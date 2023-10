Addio a Burt Young | morto improvvisamente a 83 anni Paulie della saga di “Rocky” con Sylvester Stallone

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'attore americano, noto per il suo ruolo diPennino nelladi "" insieme a, ci ha lasciato all'età di 83. La sua morte è stata confermata da sua figlia Anne Morea Steingieser, anch'essa attrice, ma la causa del decesso non è stata rivelata. Sylvest

Gerald Tommaso DeLouise , che adottò il nome diYoung quando iniziò la carriera di attore, ha recitato in oltre 160 film e programmi televisivi. Nel corso della sua prolifica carriera, è ...

Addio a Burt Young, il "Paulie" di Rocky. Il commosso post di Stallone ilGiornale.it

Burt Young, morto Paulie di Rocky. L'addio di Sylvester Stallone: «Mancherai a me e al mondo». Chi era l'attor ilmessaggero.it

Passato alla storia come il Paulie della saga di ‘Rocky‘, Burt Young è morto a 83 anni lo scorso 8 ottobre. Young era nato il 30 aprile del 1940 nel Queens, a New York, negli Stati Uniti, da una ...È morto Burt Young, attore statunitense, noto al grande pubblico grazie al personaggio di Paulie Pennino, cognato e amico di Rocky Balboa nella saga cinematografica di ‘Rocky’, per cui ha ottenuto una ...