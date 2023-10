Addio a Burt Young | il Paulie di Rocky Il commosso post di Stallone

Nato a New York come Gerald Tommaso DeLouise il 30 aprile del 1940 da una famiglia di italoamericani,Young ha intrapreso ben presto la carriera di attore, frequentando l'Actor's Studio sotto la ...

Burt Young, morto Paulie di Rocky. L'addio di Sylvester Stallone: «Mancherai a me e al mondo» ilmessaggero.it

È morto Burt Young, addio a Paulie Pennino della saga Rocky QUOTIDIANO NAZIONALE

Scomparso all'età di 83 anni l'attore italo-americano Burt Young, conosciuto per il ruolo di Paulie Pennino nella saga di Rocky