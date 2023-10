Adam Copeland | “Il G1 Climax? Mi piacerebbe | è una possibilità”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 19 ottobre 2023)(Edge) è approdato in AEW debuttando a WrestleDream. Come sappiamo la federazione di Tony Khan collabora con diverse altre federzioni, dal Messico al Giappone, e vedere la Rated R Superstar lottare in questi scenari potrebbe non essere una ipotesi così remota.stesso si è detto entuasiasta all’idea di poter lottare in Giappone e Messico; lottare al Tokyo Dome o all’Arena Mexico rientra nella sua lista dei “desideri” prima del ritiro. Edge punta al G1? Ospite del podcast “Battle on the Battleground”,ha parlato delladi lottare fuori dalla AEW e fuori dagli Stati Uniti. Ecco le sue parole: “Mi entusiasma la cosa. Quando si viene in AEW si sa che c’è questa. Il Tokyo Dome è nella ...