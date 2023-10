Achille Lauro diventa creative director | la collezione è in arrivo

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 19 ottobre 2023)debutta come direttore creativo. In occasione del Vogue Forces of Fashion che si svolgerà per la prima volta in Italia, il cantante introduce un nuovo progetto glam: Les Enfants Terribles. Il passaggio da icona di stile aè avvenuto naturale per. Da anni ormai quando appare sul palcoscenico dell’Ariston non ha rivali lato glam ed è seguitissimo sui social anche per la sua vicinanza al mondo della moda. Il cantante romano è pronto per una nuova parentesi e debutta come direttore creativo di Les Enfants Terribles, un progetto artistico definito “unico e visionario” presentato durante il Vogue Forces of Fashion (evento internazionale). Crediti: Courtesy of Press Office/LUCA D’AMELIO – VelvetGossipSi tratta di una prima edizione italiana del ...