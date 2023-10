Acerra | va a chiedere il “pizzo” una settimana dopo la scarcerazione | arrestato

Leggi su 2anews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il 25enne si è presentato a casa di un imprenditore minacciandolo per avere 5mila euro, appena sette giorniessere uscito dal carcere. Appena scarcerato, si presenta a casa di un imprenditore per imporgli il. «Se non mi dai 5mila euro ti sparo in faccia». Era tornato libero lo scorso 18 settembre S.D.A., 25enne