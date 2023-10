(Di giovedì 19 ottobre 2023) In vista del vertice di domani in cui i rappresentanti di Europa e Stati Uniti potrebbero annunciare un'intesa di massima sul 'Gassa' (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium), il gruppo ...

Il gruppoe i suoi partner, all'interno dell'Associazione Europea dei Trasformatori di' che non sono stati consultati 'sono aperti a un dialogo costruttivo e a lavorare insieme ...

Acciaio, Marcegaglia scrive alla Commissione Ue ed al Governo Agenzia ANSA

Marcegaglia, la stirpe d'acciaio da 10 miliardi Forbes Italia

Gruppo Marcegaglia e altre aziende scrivono alle istituzioni europee e italiane per sottolineare l'importanza della filiera europea dell'acciaio e avvertire che un approccio protezionistico non farebb ...In vista del vertice di domani in cui i rappresentanti di Europa e Stati Uniti potrebbero annunciare un'intesa di massima sul 'Gassa' (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium), il gruppo ...