Accensione riscaldamenti 2023? Ecco quando | date città per città

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Con il ritorno del maltempo autunnale, ripartano le calendarizzazioni per l’deinelle varieitaliane. Con le nuove leggi italiane, e l’arrivo di un burrascoso temporale che ha toccato alcune località dell’Italia come Roma, i cittadini si chiedonopotranno riaccende il riscaldamento per questo autunno e l’imminente stagione invernale. L’deiper ilLe zone più interessate dall’del riscaldamento, per quello che concerne l’Italia, sono ladi Milano e di Roma. Per Milano, secondo i dati in nostro possesso, l’dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per la Capitale, invece, la situazione ...