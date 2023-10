Abodi avverte Gravina | «L’autonomia non è un privilegio»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le parole di di Andrea, Ministro per lo Sport, sul caso scommesse e la posizione di GabrieleAndreaha parlato del caso scommesse in Serie A. PAROLE – «Dimissioniè un presupposto al quale teniamo tutti e che cercheremo di preservare. Non è un. E’ un fattore di salute dello sport, con il presupposto che la politica indubbiamente si preoccupi dello sport, perché anche noi abbiamo risposte da dare. C’è un ciclo quadriennale che si esaurisce il prossimo anno ed è quello il luogo dove tendenzialmente si confronteranno le posizioni sportive e dove la politica sportiva farà la sua parte. Io ora mi preoccupo delle emergenze».