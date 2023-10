A Roma i vertici della sicurezza per le città digitali del futuro

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – “, baricentro tra normative, tecnologie, cybere dirittipersona”, questo il titolo del Convegno che si è svolto presso la SalaProtomoteca diCapitale, organizzato dall’Assessorato alle Politichee dal Dipartimento Cybersecurity eUrbana diCapitale, con il patrocinioPrefettura di, del Garante per la Protezione dei Dati Personali e dell’Agenzia per la CyberNazionale. Un’occasione per analizzare l’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla vita sociale e, soprattutto, delle loro connessioni con laurbana, le nuove esigenze di ...