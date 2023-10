A Lucca la destra nega una via a Sandro Pertini | al grido di ' A noi' | insorgono Anpi e opposizione

La città di, o meglio il consiglio comunale guidato dalla, ha deciso di non intitolare alcuna strada o piazza a Sandro Pertini. Bocciata la mozione del consigliere Daniele Bianucci, respinta con 17 ...

Lucca, niente via intitolata a Pertini. Insorge il Pd: “Pagina nera per ... LA NAZIONE

A Lucca il centrodestra nega una via in memoria del presidente ... Open

Roma, 19 ott. (askanews) – “Che cosa ha precisamente Sandro Pertini per non piacere alla destra di Lucca che rifiuta di intestargli una strada Il fatto che sia stato un valoroso partigiano O forse c ...2' di lettura 19/10/2023 - Nonostante una grande prova di carattere dei giovani l'Atletico Centobuchi viene sconfitto nel finale per 1-0 contro la Sangiorgese Monterubbianese. Nella gara di andata del ...