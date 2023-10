(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il Movimento cinquestelle all'attacco della Giunta Solinas per undi due giorni in un albergo diin Costa Smeralda, l'Cervo, con al centro il tema della, finanziato dall'Ares ...

... la Regione - denunciano - spende decine di migliaia diper un evento che sembra non inserirsi tra le categorie di spesa previste nell'ambito del Piano formativo aziendale dell'Ares Sardegna ...

73mila euro per evento sanità in hotel lusso,'schiaffo ai sardi' Agenzia ANSA

Convegno da 73mila euro in resort a Porto Cervo: "Conto pagato da ... SardiniaPost

Il Movimento cinquestelle all'attacco della Giunta Solinas per un evento di due giorni in un albergo di lusso in Costa Smeralda, l'Hotel Cervo, con al centro il tema della sanità, finanziato dall'Ares ...(ANSA) – TEL AVIV, 19 OTT – Sono 6 i razzi lanciati dal Libano sul nord di Israele. L’ha fatto sapere l’esercito israeliano che ora sta attaccando oltre confine. Secondo il portavoce 5 dei sei razzi s ...