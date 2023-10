(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'azzurro contribuisce alla vittoria dei Wizards sui Knicks per 131-106 nella pre-season Nba ROMA -dinella pre-season dell'Nba. Sul pqrquet del Madison Square Garden, di fronte a quasi 19mila spettatori, i Wizards hanno travolto i NewKnicks per 131-106 con 41di Poo

... trascinando Washington al terzo successo su tre (7per Danilo). Brooklyn vince in casa di ...

Curry guida vittoria contro Sacramento, Gallinari segna 7 punti in ... Tendenzediviaggio

7 punti di Gallinari nel successo di Washington a New York Agenzia ... Italpress

Jordan Poole firma la miglior prestazione di tutta la preseason mettendone 41 in tre quarti sul campo dei New York Knicks, trascinando Washington al terzo successo (106-131) su tre (7 punti per Danilo ...ROMA (ITALPRESS) - Successo di Washington nella pre-season dell'Nba. Sul pqrquet del Madison Square Garden, di fronte a quasi 19mila spettatori, i Wizards ...