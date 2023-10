62 rugbisti squalificati | 52 assolti | prova tv decisiva per il caso Rovigo - Petrarca

Leggi anche Rissa in Rovigo - Petrarca, arriva la sanzione del giudice sportivo: 62Leggi i commenti Rugby: tutte le notizie 19 ottobre 2023

La maxi-squalifica di 62 giocatori per la rissa avvenuta durante l’amichevole tra Rovigo e Petrarca aveva battuto ogni record. A 4 minuti dal termine uno scontro tra Ferrario (Rovigo) e Panunzi ...Secondo il giudice Achille Reali solo tre su trenta giocatori della FemiCz hanno meritato la squalifica. Questo perché, secondo Reali molti campioni sono intervenuti per dividere non per picchiare.