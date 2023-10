10 giocate senza senso di Victor Wembanyama

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Mettiamo una robusta dose di mani avanti prima di cominciare qualsiasi discorso. È solamente preseason: le squadre non schierano i loro migliori giocatori, gli allenatori non preparano le partite nei minimi dettagli, le rotazioni sono a dir poco imprevedibili e caotiche. Il passato è pieno di giocatori che sembravano poter far parte della NBA in preseason salvo poi sparire nell’anonimato non appena le cose si facevano serie. Perciò, facciamo un bel respiro e ripetiamolo insieme: è solamente preseason. Però dobbiamo anche essere sinceri: quello che abbiamo visto finora nelle tre partite disputate dacon la maglia dei San Antonio Spurs non ha niente di normale. Nonostante un’attesa lunga più di un anno in cui siamo arrivati più o meno unanimemente a definirecome il miglior prospetto dai tempi di LeBron ...