Zola fa una battuta sul latte materno e fa scoppiare a ridere Bellingham VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’Inghilterra battendo l’Italia 3-1 ha staccato il pass per Euro 2024. L’Italia crolla a Wembley e ne prende tre. Ne prende tre dopo essere andata in vantaggio al 15esimo minuto con Scamacca su assist di Di Lorenzo e al termine di una splendida costruzione dal basso che nasce da un dribbling di Donnarumma su Harry Kane. Un match vinto in rimonta dagli inglesi che dopo aver patito nelle fasi iniziali con due ripartenze letali nella ripresa hanno messo ko la squadra di Spalletti, che avrà modo di conquistare il pass nel mese di novembre, nonostante il terzo posto in classifica. Tra i migliori in campo del match, c’è stato sicuramente Jude. E nel post partita, proprio il giovane talento del Real Madrid è stato protagonista di un siparietto in Tv a Channel 4 con Gianfrancoche lo ha fattoin una risata ...