Zilliacus | «Zhang non vuole cedere? Sciocchezza! Mix interessante»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il magnate finlandese Thomascontinua a tenere vive le voci su una sua possibile acquisizione dell’Inter. Magari in sinergia con lo sceicco Al-Thani. Di questo ha parlato anche nel suo Paese natale, al quotidiano Helsingin Sanomat. COMBINAZIONE – Thomascontinua a tenere vive le voci su un suo interessamento per l’Inter. E, perché no, in combinazione con lo sceicco Al-Thani. Proprio di questo ha parlato in Finlandia, tenendo vivi i sogni dei tifosi nerazzurri: «È una sciocchezza da parte della stampa chenon voglia vendere. Da quanto so, tre parti hanno presentato le loro offerte e non ne sono arrivate altre. Il proprietario è intenzionato ail club a qualcuno che abbia seri piani per svilupparlo. Le discussioni si svolgono a porte chiuse e gli eventuali risultati saranno rivelati a ...