Zidane | questi annunci in Spagna non faranno piacere all’OM

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La vendita dell’OM continua ad alimentare le voci. E anche se va avanti da diversi anni, sembra che la fine sia dietro l’angolo. L’Arabia Saudita potrebbe acquistare il club da Frank McCourt e di recente si è parlato di un accordo con Zinedineper farlo venire ad allenare l’OM in caso di acquisizione. Tuttavia, il futuro di Zinedinepotrebbe essere lontano da Marsiglia… Dopo aver lasciato il Real Madrid nel maggio 2021, Zinedinenon è più apparso in panchina. Tuttavia, le cose potrebbero presto cambiare. Mentre Zizou ha dovuto fare tabula rasa della nazionale francese, altre opzioni sono aperte per lui. E non ultima… Nato a La Castellanne di Marsiglia,potrebbe finalmente rappresentare l’OM. Non come giocatore, ma come allenatore. Secondo le informazioni rivelate da France Bleu, l’ex ...