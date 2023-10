Zero gol e prestazioni negative | al Fantacalcio evitate questi 5 attaccanti

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Si avvicina la nona giornata della Serie A.di schierare: hanno la peggiore fantamedia del torneo. Prosegue il count-down per la ripresa del campionato, fissata per sabato. Il tempo per capire quale formazione schierare alnon manca quindi ma compiere le scelte migliori non è affatto facile. Ecco perché noi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.