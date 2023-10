Xi parla al Forum Belt and Road

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il presidente cinese Xi Jinpingaland. Xi ha affermato che il progetto BRI si basa sulla cooperazione e non sulla rivalità. Alha tenuto un discorso anche il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto un

Sidi un conto delle vittime che tocca le 500, da confermare. Le forze di difesa aerea ... Antonio Guterres, parlando a Pechino alla cerimonia di apertura del terzodedicato alla Belt and ...

Rigenerazione urbana. Martedì 17 ottobre l'assessore Tancredi apre ... Comune di Milano

Boosting Transition: al Forum Ambrosetti si parla di pelle ... laconceria.it

La ventenne attivista svedese è stata mostrata in un video mentre agenti di Scotland Yard - intervenuti per disperdere il picchetto di ambientalisti ...LONDRA, 17 OTT - Greta Thunberg è stata fermata dalla polizia britannica a Londra durante una protesta di ambientalisti contro l'Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all'hotel ...